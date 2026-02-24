Сергей Разумовский

Атлетико уверенно разобрался с Брюгге в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. В Мадриде хозяева не оставили сопернику шансов и одержали разгромную победу со счетом 4:1, оформив выход в 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния.

Главным героем встречи стал Александер Сорлот, который записал на свой счет хет-трик и фактически решил судьбу дуэли. Ещё один мяч в составе «матрасников» забил Кардозо. В Брюгге гол престижа удалось провести Ордоньесу, но на общую картину противостояния это уже существенно не повлияло.

Напомним, первая игра в Бельгии выдалась значительно более ровной и результативной и завершилась ничьей 3:3. Именно поэтому матч в Мадриде стартовал с ощущением, что все решится в деталях, но Атлетико сумел быстро склонить чашу весов в свою пользу и довёл дело до уверенной победы.

Таким образом, мадридский клуб третий сезон подряд пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. В то же время в кампании-2022/23 Атлетико выступил неудачно и не смог преодолеть групповой этап, поэтому нынешняя серия выходов в плей-офф подчеркивает стабильность команды в последние годы.