Денис Седашов

Мадридский Атлетико одержал выездную победу над Эльче в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Гости обеспечили себе преимущество в начале встречи — на 5-й минуте Алехандро Гримальдо реализовал пенальти, а через две минуты Ли Кан Ин сделал счёт 2:0. В середине первого тайма Мартим Нету сократил отставание хозяев, но перед перерывом Хулиан Альварес забил третий мяч мадридцев.

В начале второй половины игры Абубакар Сангаре вернул Эльче в игру, но команда матрасников удержала победный счёт.

Ла Лига. 14-й тур

Эльче – Атлетико – 2:3

Голы: Нету, 27, Сангаре, 48 – Гримальдо, 5, пен., Ли Кан Ин, 7, Альварес, 41

Видео MEGOGO

Следующую игру Атлетико проведет 2 декабря. Это будет перенесённый матч на выезде против Барселоны. Эльче 1 декабря сыграет с Картахеной в Кубке Испании.