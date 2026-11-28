Расселл выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы-1
Пилот Mercedes завоевал шестой поул в сезоне-2026
Пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем квалификации Гран-при Катара Формулы-1. Для британского гонщика этот поул стал шестым в сезоне-2026.
Расселл опередил своего напарника по команде Андреа Кими Антонелли на 0,128 секунды. Третий результат по итогам квалификационных заездов показал представитель McLaren Ландо Норрис.
Главная гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье, 29 ноября.
Ранее Андреа Кими Антонелли досрочно гарантировал себе титул чемпиона мира-2026 в личном зачете пилотов, а Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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