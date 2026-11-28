Денис Седашов

Римский Лацио одержал выездную победу над Торино в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Гости владели инициативой в первом тайме и обеспечили себе комфортное преимущество перед перерывом — сначала счет открыл Оливер Провстгор, а через две минуты Густав Исаксен удвоил результат.

Во второй половине встречи римляне продолжили контролировать ход игры, однако позволили туринцам сократить отставание усилиями Че Адамса. Сравнять счет хозяевам не удалось.

Серия А. 13-й тур

Торино – Лацио – 1:2

Голы: Адамс, 62 – Провстгор, 42, Исаксен, 44

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В следующем туре 6 декабря Лацио дома примет Аталанту, а Торино на выезде сыграет против Дженоа.