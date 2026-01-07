Аутсайдер УПЛ попрощался с тремя игроками, а трём дал работу в клубе
Известны подробности кадровой революции в составе дебютанта элитного дивизиона
около 2 часов назад
СК Полтава прекратил сотрудничество с шестью футболистами основной команды, трое из них продолжат работать в структуре клуба.
По согласию сторон коллектив покинули полузащитники Артем Онищенко, Святослав Шаповалов и Алексей Хахлев.
Также выступления в статусе футболистов основной команды завершили Евгений Опанасенко, Илья Ходуля и Евгений Стрельцов. Взамен руководство горожан предложило футболистам остаться в структуре клуба и с нового года занять новые для себя должности. Евгений Опанасенко присоединится к тренерско-административному штабу основной команды горожан, а Илья Ходуля и Евгений Стрельцов будут работать на тренерской должности в детско-юношеской школе СК Полтава, сообщает клубная пресс-служба.
СК Полтава начнет подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги уже 12 января.
Первую официальную игру в новом году команда Павла Матвийченко проведет 21 февраля (базовая дата) в рамках 17-го тура УПЛ против Вереса на выезде.
Поделиться