Павел Василенко

СК Полтава прекратил сотрудничество с шестью футболистами основной команды, трое из них продолжат работать в структуре клуба.

По согласию сторон коллектив покинули полузащитники Артем Онищенко, Святослав Шаповалов и Алексей Хахлев.

Также выступления в статусе футболистов основной команды завершили Евгений Опанасенко, Илья Ходуля и Евгений Стрельцов. Взамен руководство горожан предложило футболистам остаться в структуре клуба и с нового года занять новые для себя должности. Евгений Опанасенко присоединится к тренерско-административному штабу основной команды горожан, а Илья Ходуля и Евгений Стрельцов будут работать на тренерской должности в детско-юношеской школе СК Полтава, сообщает клубная пресс-служба.

СК Полтава начнет подготовку к весенней части сезона Украинской Премьер-лиги уже 12 января.

Первую официальную игру в новом году команда Павла Матвийченко проведет 21 февраля (базовая дата) в рамках 17-го тура УПЛ против Вереса на выезде.