Капитан Полтавы Дмитрий Плахтир в эксклюзивном интервью XSPORT подведел итоги первой части сезона для команды.

Если мы идем последними, всё говорит само за себя. Как по мне, в отдельных играх мы не добрали очков. Где-то судейские ошибки играли не в нашу пользу. Ничего страшного. Забрали очки у Кривбаса, Колоса, Динамо.

В это полугодие мы ни разу не сыграли в своём оптимальном составе. С каждым туром кто-то добавлялся и вылетал в лазарет. Я уже не верю, что Полтава в УПЛ сможет выступить в оптимальном ключе.

Раньше мы никогда не сталкивались с подобным. Мы попали в абсолютно другие реалии, по сравнению с Первой лигой. Много работы было сделано в тренировочном процессе и психологически, чтобы не опустить руки.

Если сравнивать УПЛ с Первой лигой, то соперники качественно готовятся против тебя. Максимальная нейтрализация твоих сильных сторон, выезжая за счет наших слабостей. Не так много ребят в нашей команде, кто мог бы похвастаться опытом игры на таком уровне.