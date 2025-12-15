Аутсайдер УПЛ прекратил сотрудничество со многими футболистами
Источник сообщил детали
около 1 часа назад
Фото - СК Полтава
СК Полтава покинули сразу шесть футболистов. Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, полтавский клуб прекратил сотрудничество с защитниками Евгением Опанасенко и Илией Ходулей, форвардом Евгением Стрельцовым и полузащитниками Артёмом Онищенко, Алексеем Хахлёвым и Святославом Шаповаловым.
На зимнюю паузу СК Полтава ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков.
Поделиться