Автор гола Динамо Матвей Пономаренко поделился впечатлениями после победы над Рухом со счетом 1:0 в матче 17-го тура УПЛ. Слова футболиста передает Tribuna.com.

Я на каждую игру выхожу с задачей забить гол и постараться принести команде победу. Эта игра не была исключением. Нужно было выходить, забивать и помогать команде. Очень рад, что удается забивать в четвертой игре подряд. Поэтому считаю, что делаю все правильно.

Конечно, очень сложно, потому что мы месяц в Турции готовились на немного других полях. У нас на базе, конечно, нормальное поле, а приехали сюда — поле не очень хорошего качества, но это не помешало нам победить, потому что нужно выходить на каждую игру и побеждать. Обе команды в равных условиях. Конечно, «Рух» — очень хорошая команда, которая хорошо играла в обороне. Нам было сложно их вскрыть, но в конце забили гол. Нельзя сказать, что это чисто из-за поля.

Как изменится «Динамо»? Увидим в течение сезона. Мы настроены только на победы и, дай бог, на золотые медали.