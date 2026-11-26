Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги конференций прошло несколько результативных и неожиданных матчей. Аякс и Брайтон одержали уверенные победы над Туном и Университатей Крайовой соответственно, забив соперникам по четыре мяча. В то же время Иберия 1999 создала одну из главных сенсаций игрового дня, минимально одолев испанский Хетафе.

Амстердамский Аякс с первых минут захватил инициативу и не позволил сопернику навязать борьбу. Хозяева много владели мячом, регулярно обостряли игру у штрафной площадки швейцарской команды и контролировали ход встречи практически в течение всех 90 минут.

Счет был открыт уже на шестой минуте. Райан Бонида воспользовался возможностью в атаке и вывел Аякс вперед. До завершения первого тайма амстердамцы удвоили преимущество – на 41-й минуте отличился Маркос Леонардо.

После перерыва хозяева продолжили давить на оборону Туна. На 70-й минуте Бонида забил во второй раз и оформил дубль. Окончательный счет встречи установил Стивен Бергейс, который на 89-й минуте довел преимущество Аякса до четырех мячей.

Украинский вингер Виктор Цыганков в заявку на этот матч не попал. Футболист только накануне вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, поэтому главный тренер Мичел Санчес решил не рисковать его здоровьем и оставил игрока вне состава.

Брайтон также не оставил КСУ Крайова шансов на положительный результат. Английская команда очень активно начала встречу и открыла счет уже на третьей минуте. Ибрагим Осман воспользовался одним из первых опасных моментов и забил быстрый гол.

На 33-й минуте преимущество хозяев стало двойным. Точным ударом отметился Максим Де Кейпер. Ситуация для Университати Крайова еще больше усложнилась на 39-й минуте, когда Владимир Скрэчу получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва Брайтон полностью воспользовался численным преимуществом. На 61-й минуте Харалампос Костулас забил третий мяч английского клуба, а уже через две минуты Осман оформил дубль. В итоге хозяева победили со счетом 4:0.

В составе румынской команды весь матч провел украинский защитник Александр Романчук. Он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут на позиции центрального защитника, однако не смог помочь Университати Крайова избежать разгрома. По оценке FlashScore, его выступление получило 6,6 балла.

Другой украинец, голкипер Павел Исенко, участия в встрече не принимал. В стартовом составе румынского клуба вышел Лауренциу Попеску, а Исенко не попал даже на скамейку запасных.

Главную сенсацию тура создала грузинская Иберия 1999. Команда на собственном поле минимально победила Хетафе, представляющий испанский чемпионат.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте. Гиорги Кобуладзе воспользовался моментом и поразил ворота гостей. В дальнейшем хозяева сосредоточились на организованной игре в обороне и старались не позволить Хетафе создать достаточно возможностей для взятия ворот.

На 59-й минуте испанская команда осталась в меньшинстве. Орель Мангаля получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Несмотря на численное преимущество, Иберия 1999 не смогла увеличить счёт, однако удержала минимальную победу – 1:0. Для грузинского клуба этот результат стал историческим достижением в еврокубковом турнире.

Полузащитник Эльдар Кулиев начал матч на скамье запасных. Украинец вышел на поле на 82-й минуте, заменив Николоза Дадиани, и помог своей команде сохранить победный счёт в заключительном отрезке встречи.

Лига конференций, общий этап, 4-й тур

Аякс – Тун 4:0

Голы: Бунида, 6, 70, Леонардо, 41, Бергейс, 89

Брайтон – Университатя Крайова 4:0

Голы: Осман, 3, 63, Де Кейпер, 33, Костулас, 61

Удаление: Скречу, 39 (КСУ Крайова)

Иберия 1999 – Хетафе 1:0

Гол: Кобуладзе, 25

Удаление: Мангаль, 59 (Хетафе)