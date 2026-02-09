Сергей Разумовский

Азербайджанский клуб Зиря подтвердил подписание форварда Эрена Айдына, который до недавнего времени защищал цвета Вереса. 22-летний нападающий перешел в команду как свободный агент и подписал контракт с Орлами, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Трансфер состоялся на фоне громкой истории с его уходом из ровенского клуба. Во время зимних сборов Вереса в Турции Айдын самовольно покинул расположение команды и, как сообщали в клубе, некоторое время не выходил на контакт ни с руководством, ни с медицинским штабом. Этот эпизод стал одним из наиболее обсуждаемых в период подготовки ровенчан ко второй части сезона.

Айдын присоединился к Вересу в сентябре 2025 года — также в статусе свободного агента. За время выступлений в Украине он сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее турецкий нападающий находился в системе Галатасарая, что привлекало дополнительное внимание к его переходу в УПЛ.