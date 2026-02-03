Легионер клуба УПЛ самовольно покинул расположение команды
Фото - НК Верес
Ровенский Верес сообщил, что турецкий легионер Эрен Айдын самовольно покинул расположение «волков».
«Футбольный клуб Верес сообщает, что сегодня утром футболист самовольно покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом», – говорится в заявлении пресс-службы ровенского клуба.
Айдын перешел в Верес в сентябре 2025 года из Галатасарая на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает турецкого игрока в 400 тысяч евро.
