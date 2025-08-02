Бабич пояснил ситуацию с Мякушко и Челядиным в Ворскле
Футболисты ищут новые клубы
около 2 часов назад
Фото - ФК Ворскла
Главный тренер полтавской Ворсклы Александр Бабич в интервью сайту Sport.ua рассказал о будущем футболистов команды Сергея Мякушка и Артема Челядина.
«Артем Челядін и Сергей Мякушко тренируются с командой в общей группе, вопросов к ним нет. Однако оба ищут варианты продолжения карьеры. Мы понимаем их условия и то, насколько в процентах наш бюджет стал меньше. То есть рассчитывать на Челядина и Мякушко сейчас мы не можем. Относительно них будем говорить с руководством. Однако пока скажу: оба за Ворсклу пока не заявлены».
В первом туре Первой лиги Ворскла сыграет с ФСК Феникс-Мариуполь. Матч состоится сегодня, начало – в 14:45.