Главный тренер Ворсклы Александр Бабич в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, почему принял приглашение возглавить полтавскую команду.

«Я увидел возможность перезагрузить свою карьеру. Второе пребывание в Черноморце оставило чувство недосказанности, когда все пошло по худшему сценарию, который можно было рассматривать. Я увидел в приглашении Ворсклы личный вызов для себя — попробовать построить команду с нуля и доказать самому себе, что можно работать не только когда у тебя есть определенные возможности.

Я не могу долго сидеть без дела. Можно ждать у моря погоды, быть экспертом в студии, но мне по душе ближе быть в команде. Много идей, наработок, опыта, чтобы оставить о себе хорошую память в истории клуба.

Здесь есть довольно классные условия для работы. Есть где тренироваться, восстановление, стадион, питание. Если вынести за скобки финансовые проблемы, это для Первой лиги очень серьёзный уровень».