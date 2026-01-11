Байер в рамках 16 тура Бундеслиги разгромно уступил Штутгарту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 1:4.

Экс-чемпион Германии был по-настоящему гостеприимен к швабам, которые еще до перерыва сделали заявку на победу в этой встрече.

«‎Фармацевты» сумели ответить лишь голом престижа с пенальти в исполнении Гримальдо.

Победа Штутгарта в Леверкузене позволила сравняться по очкам. Осечка Байера может стать подарком для Боруссии и Лейпцига, чтобы оторваться от соперника по турнирной таблице.

Бундеслига. 16 тур

Байер - Штутгарт 1:4

Голы: Гримальдо, 66 (с пенальти) - Левелинг, 7, 45, Миттельштедт, 29 (с пенальти), Ундав, 45+2