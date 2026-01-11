Непогода внесла коррективы в расписание матчей Бундеслиги
Несколько матчей было перенесено
1 день назад
Фото - Getty Images
Бундеслига вернулась с зимних каникул, но погодные условия в Германии вмешались в расписание 16 тура.
Из-за сильных снегопадов и ветра Немецкая футбольная лига (DFL) была вынуждена перенести 2 субботних матча между Вердером и Хоффенхаймом и Санкт-Паули - Лейпциг.
Дополнительная информация о перенесенной дате и другие подробности будут объявлены в кратчайшие сроки.
