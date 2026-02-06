Сергей Разумовский

Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании, так что турнир выходит на решающую стадию, где остались четыре сильнейшие команды. Жеребьевка свела между собой соперников, которые имеют не только турнирную мотивацию, но и исторический бэкграунд, что добавляет будущим матчам принципиальности и дополнительного внимания со стороны болельщиков.

В одном из полуфиналов Атлетико встретится с Барселоной. Это противостояние традиционно считается одним из самых громких в испанском футболе: команды не раз пересекались в чемпионате и кубковых соревнованиях, а их очные матчи часто проходят напряженно, с высокими скоростями и большим количеством тактической борьбы.

Вторую путевку в финал разыграют Атлетик и Реал Сосьедад. Это будет баскское дерби, в котором принципиальность определяется не только турнирной ставкой, но и региональным соперничеством. Подобные матчи обычно проходят максимально эмоционально, с особенной атмосферой на трибунах и жесткой конкуренцией на каждом метре поля.

Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Первые поединки запланированы на 10–12 февраля, а ответные матчи состоятся 3–5 марта. Окончательные даты и время начала конкретных встреч должны быть подтверждены организаторами дополнительно.

Ранее сообщалось, что Барселона готовит новый контракт для Левандовски.