Барселона рассматривает возможность продления контракта с Робертом Левандовским еще на один сезон, однако на менее выгодных финансовых условиях.

По данным ESPN, руководство клуба высоко ценит профессионализм 37-летнего форварда и его вклад в команду. Главный тренер Ханси Флик доволен его отношением к тренировкам и стабильной игрой, поэтому клуб изучает различные варианты сотрудничества с Левандовским вплоть до лета 2027 года.

Польский нападающий выступает за Барселону с 2022 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Барселона привлечет к тренерскому штабу специалиста по сну.