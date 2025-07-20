Павел Василенко

Бразильские СМИ сообщают о значительном интересе со стороны Барселоны к Родриго из Реала.

По информации UOL Esporte, каталонцы уже установили предварительные контакты с окружением бразильского нападающего и воспользовались его желанием покинуть Мадрид.

Бразилец открыто заявил о намерении искать новую работу. Несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили интерес к нему, но официального предложения Реалу пока не поступало. Пока неизвестно, решится ли Барселона на решительный шаг и как отреагирует Флорентино Перес.

Напомним, что в последний раз игрок непосредственно переходил из Реала в Барселону в 1996 году. Это был Луис Энрике.