Павел Василенко

Бразильский футболист Родриго может покинуть Реал Мадрид и найти новый клуб, но проблемой для заинтересованных сторон является выходное вознаграждение, которое требует Королевский клуб.

Появление Хаби Алонсо на посту главного тренера Реала предвещает ожидаемые изменения в составе. Испанский тренер отпустил Луку Модрича и Лукаса Васкеса. Но эти двое не единственные, кто может уйти. Дани Себальос, Браим Диас и Родриго также не входят в планы бывшего тренера Байера.

По данным некоторых испанских СМИ, Реал не отпустит бразильца менее чем за 100 миллионов евро, другие источники утверждают, что он может уйти примерно за 80-90 миллионов евро. Заинтересованных сторон много, но вопрос в том, будет ли кто-то готов заплатить такую сумму за бразильского футболиста, остается открытым.

Арсенал проявлял к нему интерес с начала трансферного окна, а внезапная смерть Диогу Жоты заставила Ливерпуль выйти на рынок в поисках вингера. Ливерпуль также может потерять Луиса Диаса, который является одной из главных целей Баварии.

В прошлом сезоне Родриго провел 30 матчей в Ла Лиге, забив шесть голов и отдав пять голевых передач. Он перешел в Реал из Сантоса в 2019 году за 45 миллионов евро.