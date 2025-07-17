Реал хочет видеть у себя лидера Челси
Англичанин хорошо вписывается в схемы Алонсо
около 1 часа назад
Коул Палмер / фото - Getty
Полузащитник Челси Коул Палмер, который был признан лучшим игроком Клубного чемпионата мира, попал в сферу интересов мадридского Реала. Как сообщает источник Madrid Universal, новый наставник испанского гранда Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере 22-летнего англичанина.
По информации источника, Алонсо считает, что Палмер идеально впишется в его игровую модель и может стать важной частью обновленной команды.
Коул Палмер имеет действующий контракт с Челси до 30 июня 2033 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 120 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел блестящую кампанию и стал одним из главных лидеров лондонского клуба.