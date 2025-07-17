Полузащитник Челси Коул Палмер, который был признан лучшим игроком Клубного чемпионата мира, попал в сферу интересов мадридского Реала. Как сообщает источник Madrid Universal, новый наставник испанского гранда Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере 22-летнего англичанина.

По информации источника, Алонсо считает, что Палмер идеально впишется в его игровую модель и может стать важной частью обновленной команды.

Коул Палмер имеет действующий контракт с Челси до 30 июня 2033 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 120 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел блестящую кампанию и стал одним из главных лидеров лондонского клуба.