Павел Василенко

Лукас Васкес покидает Реал Мадрид после 17 лет. Королевский клуб официально объявил о расставании с опытным игроком, которому не предложили контракт на следующий сезон.

Испанец присоединился к Реалу в 2007 году. Сначала он играл в академии клуба, затем в резерве, прежде чем наконец пробиться в основной состав.

Васкес никогда не был ключевым игроком Реала, но иногда был основным игроком команды. Недавно он выступал на клубном чемпионате мира.

Однако сообщения СМИ о том, что Васкесу не будет предложен контракт на следующий сезон, подтвердились. Реал опубликовал официальное заявление по этому поводу.

Прощание с испанцем состоится на специальной церемонии, которая пройдет в четверг.