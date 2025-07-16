Легенда Реала покинул клуб через 17 лет
Футболист сделал заявление
16 минут назад
Лукас Васкес покидает Реал Мадрид после 17 лет. Королевский клуб официально объявил о расставании с опытным игроком, которому не предложили контракт на следующий сезон.
Испанец присоединился к Реалу в 2007 году. Сначала он играл в академии клуба, затем в резерве, прежде чем наконец пробиться в основной состав.
Васкес никогда не был ключевым игроком Реала, но иногда был основным игроком команды. Недавно он выступал на клубном чемпионате мира.
Однако сообщения СМИ о том, что Васкесу не будет предложен контракт на следующий сезон, подтвердились. Реал опубликовал официальное заявление по этому поводу.
Прощание с испанцем состоится на специальной церемонии, которая пройдет в четверг.
«Прошло почти два десятилетия с тех пор, как я приехал в Вальдебебас в возрасте 16 лет, полный надежд и волнения. Со временем Мадрид стал моим домом.
Мы провели вместе незабываемые вечера, отпраздновали 23 титула и создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Сегодня, после более чем 400 матчей, пришло время попрощаться с клубом моей жизни. Я могу покинуть Реал Мадрид, но Реал Мадрид никогда не покинет меня. Куда бы я ни пошел, я с гордостью скажу, что мне выпала честь играть за лучший клуб в мире», — написал Васкес в соцсетях.