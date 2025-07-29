Бразильский нападающий Габриэль Жезус, который выступает за лондонский Арсенал, оказался в сфере интересов сразу нескольких именитых клубов, такую информацию приводит издание Caught Offside.

Как сообщается, 28-летнего форварда хотят заполучить Барселона, Тоттенхэм, Ньюкасл, Милан, а также бразильские гранды Палмейрас и Фламенго. Особенно активно за ситуацией следят в лагере Ньюкасла, где рассматривают Жезуса как потенциальную замену Александру Исааку.

В прошлом сезоне Жезус принял участие в 27 матчах на клубном уровне, отметившись семью голами и двумя результативными передачами. Однако вторую часть сезона он был вынужден пропустить из-за травмы.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 32 миллиона евро.

Ранее Тер-Штеген объявил, что пропустит предсезонное турне Барселоны в Японии