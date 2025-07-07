Павел Василенко

Войцех Щенсны останется игроком Барселоны на ближайшие два года. В понедельник чемпионы Испании подтвердили подписание нового контракта с польским голкипером.

Опытный вратарь расстался с Ювентусом прошлым летом. Вскоре после расторжения контракта со "старой синьорой" он объявил о завершении карьеры. Однако в октябре передумал. Все из-за того, что после травмы Марка-Андре тер Штегена Барселона подписала контракт со Щенсным.

В каталонской столице поляк сначала был лишь запасным, однако в январе он завоевал место между позициями, которое не уступал до конца кампании.

Щенсны стал важной частью команды и ключевой фигурой в раздевалке. В результате он получил новый контракт с Барселоной. Соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Незавершённое дело. Он ещё не закончил», – написала пресс-служба Барселоны в социальных сетях.

Щенсны сыграл за Барселону 30 матчей, пропустил 36 мячей и 14 раз отыграл на «ноль».