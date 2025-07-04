Форвард Атлетик Иньяки Вильямс иронично отреагировал на новость о продлении контракта своего младшего брата Нико с баскским клубом до 2035 года. Он репостнул официальное видео Атлетика с муралом в Баракальдо, которое посвящено подписанию нового соглашения, и добавил лаконичную фразу: Он остается.

Этот пост стал очевидным троллингом Барселоны, которая активно интересовалась Нико в течение последних месяцев. Иньяки своим сообщением намекнул на легендарную фразу Жерара Пике в 2017 году, когда тот пытался убедить фанатов, что Неймар не покинет Барселону — за несколько дней до его перехода в ПСЖ.

Напомним, 22-летний Нико Вильямс подписал новый контракт с Атлетиком до 2035 года и заявил, что остался дома — среди своих людей и в своем клубе.