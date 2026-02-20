Сергей Разумовский

16-летний английский вингер Норвиджа Аджаи Таварес в ближайшее время станет игроком Барселоны. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что клубы уже достигли соглашения по трансферу, а ключевые детали перехода фактически согласованы.

По имеющейся информации, стороны еще ранее предварительно согласовали вариант с переездом футболиста в январе, а теперь сделка вышла на финишную прямую. Важным фактором стала позиция самого игрока: Таварес получал интерес и от нескольких немецких клубов, однако отказался от других предложений, поскольку был настроен перейти именно в Барселону.

Ожидается, что в воскресенье юный вингер прибудет в Испанию для завершения формальностей, а уже в понедельник должен пройти медицинский осмотр. После этого трансфер будет оформлен окончательно, и Барселона сможет официально объявить о подписании перспективного англичанина.

Таварес выступает за Норвич на уровне команды U-18. В текущем сезоне он провел 19 матчей в этой возрастной категории и отметился одним забитым мячом. Барселона рассматривает его как инвестицию в будущее и еще один шаг в усилении молодежного направления клуба.

Конец кошмара: звездный Гави вернулся к тренировкам в Барселоне.