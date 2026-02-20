Павел Василенко

В Барселоне царит настоящий оптимизм – один из символов будущего клуба, Гави, наконец-то вернулся к тренировкам с первой командой. Как сообщает Mundo Deportivo, молодой полузащитник сегодня впервые после длительного перерыва вышел на поле вместе с партнерами, сделав важный шаг к полноценному возвращению в игру.

Хавбек пережил чрезвычайно сложный период. В сентябре ему пришлось перенести вторую операцию на правом колене – врачи обнаружили повреждение медиального мениска. До этого Гави почти год был вне футбола из-за разрыва крестообразной связки того же колена. Восстановление требовало терпения, осторожности и строгого контроля нагрузок.

В последние недели полузащитник постепенно наращивал интенсивность работы, и сегодня он впервые присоединился к общей тренировке каталонцев, присоединившись к команде на начальной фазе занятия. В клубе пока не спешат с прогнозами: на «Камп Ноу» не называют конкретной даты возвращения Гави к официальным матчам, подчеркивая, что все будет зависеть от его состояния и прогресса в ближайшие недели.

Для главного тренера Ханси Флика это уже второй положительный сигнал подряд. Накануне стало известно, что Педри и Маркус Рэшфорд полностью восстановились и готовы вернуться в заявку на матч против Леванте. Постепенное возвращение лидеров добавляет Барселоне надежд перед решающим отрезком сезона.