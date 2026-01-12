Сергей Разумовский

Барселона установила для себя историческое достижение в противостоянии с Реалом: впервые каталонский клуб выиграл три финала подряд у мадридцев. Об этом сообщает Opta, подчеркивая уникальность серии именно на решающей стадии турниров, где на кону стоит трофей и каждая ошибка может стоить титула.

Последний эпизод этой серии произошел 11 января, когда Барселона обыграла Реал в финале Суперкубка Испании со счетом 3:2. Матч вышел максимально напряженным и результативным, а разницу, как и часто в финалах, сделали детали и реализация моментов в ключевые отрезки игры.

Интересно, что предыдущая победа над Реалом в финале также была достигнута с таким же счетом. 26 апреля 2025 года Барселона выиграла у мадридцев финал Кубка Испании – 3:2. Два одинаковых результата в двух разных финалах добавляют контекста: команды были максимально близкими по уровню, но решающие эпизоды стабильно оставались за каталонцами.

Начало этой победной финальной серии приходится на старт прошлого года. Тогда Барселона уверенно обыграла Реал в финале Суперкубка Испании – 5:2. Именно тот результат стал первым шагом к нынешнему рекорду, а также показал, что каталонцы способны не только додавливать соперника в равных матчах, но и побеждать с заметным преимуществом, когда находят свой ритм в игре.

Таким образом, Барселона не просто регулярно одерживает верх над Реалом в финалах последних лет, но и сделала это трижды подряд – серия, которой раньше в истории клуба не было.