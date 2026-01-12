Барселона и Реал сошлись в матче за Суперкубок Испании-2025. Матч в Джидде завершился со счетом 3:2.

Очередная серия Эль Класико порадовала результативностью обеих команд. Еще до перерыва Барса и Реал дважды обменялись голами. Сначала Рафинья открыл счет в финале Суперкубка, а в добавленное время Винисиус сольным проходом прервал 16-матчевую серию без голов во всех турнирах.

Каталонцы почти сразу снова вышли вперед благодаря голу Левандовского, однако последнее слово в первой 45-минутке осталось за Реалом благодаря голу Гарсии.

После перерыва Барса не была такой доминирующей, но на 73-й минуте она в третий раз вышла вперед. В этом голе была определенная доля везения, так как удар Рафиньи отскочил от Асенсио и перелетел над головой Куртуа.

Возвращение Мбаппе после травмы не помогло Реалу в третий раз сравнять счет. Килиан заработал фол, а де Йонг увидел перед собой красную карточку.

Реал имел в распоряжении несколько возможностей, однако в решающий момент Гарсия помог Барсе выиграть Суперкубок второй год подряд.

Суперкубок Испании-2025. Финал

Барселона - Реал 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовский, 45+4 - Винисиус, 45+2, Гарсия, 45+6