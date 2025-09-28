Павел Василенко

В матче седьмого тура Ла Лиги Барселона на своем поле принимала Реал Сосьедад. Каталонцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

На 31-й минуте гости вышли вперед – отличился Альваро Одриосола. В конце первого тайма Барселона отыгралась благодаря точному удару Жюля Кунде.

На 59-й минуте Ламин Ямаль ворвался в штрафную площадку, сделал прострел перед воротами, и Роберт Левандовски головой переправил мяч в сетку. Это был его четвертый гол в Ла Лиге в этом сезоне.

Барселона удержала победу в матче и вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги с 19 баллами. Они опережают Реал на одно очко и Вильярреал на три. Реал Сосьедад – 17-й (5 баллов).

Ла Лига, 7-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31.