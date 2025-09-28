Новости перед матчем и текущая форма команд

В четверг Ханс-Дитер Флик стал третьим тренером Барселоны, который быстрее всех достиг 50 официальных побед, однако сделал это не без драматизма. Ошибка Жоана Гарсии позволила Овьедо открыть счет, но камбэк во втором тайме принес каталонцам победу 3:1, благодаря которой они остались на расстоянии всего в два очка от Реала. Каждая из шести последних побед Барсы в чемпионате была с тремя и более забитыми мячами. Также Олимпийский стадион дарит команде приятные воспоминания – «блаугранас» выиграли девять из последних 11 матчей Ла Лиги здесь (1 ничья, 1 поражение). Единственное поражение произошло в последнем домашнем туре прошлого сезона, когда чемпионство уже было обеспечено.

Одного гола хватило Реалу Сосьедад, чтобы обыграть Мальорку в среду и добыть первую победу в чемпионате этого сезона (2 ничьи, 3 поражения). Несмотря на этот успех, команда расположилась сразу над зоной вылета и должна набирать очки, чтобы не остаться без еврокубков, как это произошло в прошлом году. Задача будет непростой, ведь баски проиграли пять из шести последних выездных матчей Ла Лиги (1 ничья), не забив в четырех из них.

Команды, фанаты, реальные эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

История личных встреч

В марте Барселона разгромила Сосьедад 4:0 в домашнем матче, добыв 26-ю победу в последних 27 поединках Ла Лиги против этого соперника на своем поле (1 поражение). Баски остаются одними из самых удобных оппонентов для каталонцев: в XXI веке Барса выиграла у них 21 из 22 матчей – больше, чем у любого другого клуба.

Горячие факты и серии

Барселона забила больше всех в чемпионате – четыре гола после 80-й минуты.

Каталонцы отличились тремя и более голами в 11 из последних 14 домашних игр во всех турнирах.

Сосьедад еще не забивал после 70-й минуты этого сезона.

Баски не сохраняли свои ворота в неприкосновенности в 17 выездных матчах подряд.

Ключевые игроки и потери

Роберт Левандовский спас Барселону в матче против Овьедо, забив на 70-й минуте, а также оформил заключительный гол в прошлогоднем разгроме Сосьедада (4:0) на этом же стадионе. Такефуса Кубо еще ни разу не забивал в ворота Барсы, однако если сделает это теперь, то, вероятно, в начале игры – его последние пять голов в чемпионате были забиты до 60-й минуты.

Полузащитник Барселоны Гави, вероятно, выбыл до начала 2026 года после операции на колене. У Сосьедада новых кадровых проблем не наблюдается.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт

уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.