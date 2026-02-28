Барселона остается непобедимой дома в Ла Лиге в этом сезоне и будет принимать Вильярреал, который занимает третье место, в 100-м официальном матче Ханси Флика во главе команды.

Форма команд и новости перед матчем

Барселона быстро оправилась от неожиданного поражения 1:2 от Жироны, разгромив дома аутсайдера Леванте 3:0 и вернув себе первое место в таблице. Преимущество над Реалом составляет всего одно очко, поэтому команда Флика стремится продолжить идеальный домашний рекорд в чемпионате (12 побед). На "Камп Ноу" каталонцы забили 14 голов подряд в Ла Лиге без ответа, причем только одна из 12 домашних побед пришлась на соперника из топ-7 на момент тура.

Вильярреал под руководством Марселино постепенно возвращает форму: три победы в последних четырех матчах Ла Лиги (1 поражение) после успеха в дерби против Валенсии 2:1. Команда имеет комфортный отрыв в 9 очков от зоны вне топ-4, но против топ-5 команд в этом сезоне не выиграла ни разу (1 ничья, 5 поражений), а все три выездные матча против них проиграла с разницей в два гола. С только двумя "сухими" матчами в последних 13 играх чемпионата давление на атаку "Желтой субмарины" будет огромным – им придется забивать больше, чем сопернику.

История противостояний

В девяти из последних десяти личных встреч побеждала выездная команда. Вильярреал стремится стать первой командой с 1960-х годов (Реал), которая выиграет три подряд выездных матча против Барселоны.

Горячая статистика и тренды

Последние 13 побед Барселоны в Ла Лиге – все с преимуществом в 2+ гола.

Барселона забила 22 гола подряд после перерыва в домашних матчах чемпионата в этом сезоне.

Семь из десяти последних выездных матчей Вильярреала во всех турнирах имели более 2,5 голов.

Вильярреал забил первым в восьми из 12 выездных матчей Ла Лиги в этом сезоне (6 побед, 2 ничьи).

Ключевые игроки и потери

Фермін Лопес забил против Леванте – девятый из его последних 12 голов пришелся на домашние матчи, серия началась с поражения от Вильярреала 2:3 в прошлом сезоне. Айосе Перес забил в восьми из последних 12 матчей на выезде во всех турнирах, включая гол в той же игре 3:2.

У Барселоны дисквалифицирован защитник Жерар Мартин. У Вильярреала травмированы Хуан Фойт и Папе Гейє.

Прогноз

Слабая форма Вильярреала против топ-5 команд указывает на то, что Барселона может снова победить с преимуществом в 2+ гола.

