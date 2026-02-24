Павел Василенко

С момента прихода в Барселону немецкий тренер Ханси Флик сразу дал понять: в команде не будет мелочей, когда речь идет о дисциплине. Одним из ключевых принципов нового наставника стала бескомпромиссная пунктуальность, которая распространяется как на тренировки, так и на игровые дни.

Флик ввел четкие правила, нарушение которых влечет за собой финансовое наказание. Еще в марте прошлого года это почувствовал на себе защитник Жюль Кунде, оштрафованный за опоздание. Тогда стало понятно: для тренера нет исключений — независимо от статуса игрока.

Теперь дисциплинарные санкции стали еще строже. Об обновленных правилах рассказал полузащитник Педри в эфире испанского телевидения. По его словам, в клубе решили усилить ответственность за нарушение режима.

«Что касается пунктуальности, мы немного изменили правила. Если ты опаздываешь – платишь штраф», – подтвердил хавбек.

Впоследствии стала известна и конкретная сумма: опоздание на десять минут в день матча будет стоить футболисту 40 тысяч евро. Такой штраф уже называют рекордным для клуба.

На нововведение с юмором отреагировал вингер Ферран Торрес:

«Я даже не могу представить, сколько будут стоить эти 20 минут».

На данный момент Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 61 очко после 25 матчей. Реал — второй (60 баллов).