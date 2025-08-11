Сергей Стаднюк

Барселона одержала разгромную победу 5:0 над итальянским Комо 1907 в 60-й встрече на Трофее Жоана Гампера на стадионе имени Йохана Кройфа. Перед матчем состоялась традиционная презентация команды, выступления Ханси Флика и капитана тер Штегена.

Итальянцы имели шанс в начале встречи. Однако данный эпизод был остановлен из-за офсайда. После этого каталонцы полностью взяли контроль над игрой и начали создавать свои моменты.

Фермин Лопес оформил дубль в течение 14 минут. Сначала он перехватил мяч и пробил из-за пределов штрафной, а затем поразил ворота точным ударом в «девятку». Между его голами Ламин Ямаль активно обострял справа, а Решфорд отдал голевой пас на Рафинью. Еще до перерыва Ямаль замкнул прострел после очередного прессинга – 4:0.

Во втором тайме каталонцы быстро забили пятый мяч: Ламин Ямаль реализовал передачу от партнера первым касанием. После этого темп игры снизился, но преимущество каталонцев оставалось. Флик активно использовал замены, давая игровое время многим футболистам.

Матч завершился разгромной победой хозяев без пропущенных мячей и праздничной атмосферой. Барселона уже 16 августа стартует в Ла Лиге выездной игрой против Мальорки.

Кубок Гампера

Барселона – Комо 5:0

Голы: Фермин Лопес, 21, 35, Рафинья, 37, Ямаль, 42, 49

Напомним, Барселона потеряла Левандовски на неопределенный срок.