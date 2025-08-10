Барселона потеряла Левандовски на неопределенный срок
Роберт повредил подколенное сухожилие левого бедра
около 1 часа назад
Роберт Левандовски/фото: Барселона
36-летний нападающий Барселоны Роберт Левандовски оказался в списке травмированных накануне старта нового сезона Ла Лиги.
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, у польского нападающего диагностировано повреждение подколенного сухожилия левого бедра. Сроки восстановления пока не раскрываются.
Левандовски пропустит матч за Кубок Жоана Гампера, который состоится 10 августа против итальянского Комо.
Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа, а Барселона проведет первый матч 16-го числа на выезде против Мальорки.
Ранее сообщалось, что Барселона подает протест и требует объяснений от УЕФА.