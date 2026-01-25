Павел Василенко

Футболисты Барселоны одержали убедительную победу в матче 21-го тура Ла Лиги, уверенно обыграв дома Овьедо со счетом 3:0. Этот успех позволил каталонцам снова возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Первый тайм прошел в сдержанном темпе. Хозяева владели мячом и методично расшатывали оборону гостей, однако Овьедо долго держался, не позволяя создавать по-настоящему опасные моменты. Все изменилось после перерыва.

На 52-й минуте счет был открыт: Дани Ольмо получил мяч на линии штрафной площадки и точным ударом в верхний угол не оставил шансов вратарю – 1:0. Уже через пять минут Барселона удвоила преимущество. Рафинья осуществил блестящий сольный проход, обыграл нескольких соперников и хладнокровно завершил атаку, фактически сняв вопрос о победителе.

Окончательную точку в матче поставил юный Ламин Ямаль. На 73-й минуте он после прострела Дани Ольмо эффектно пробил в полуножницах, вызвав овации трибун и зафиксировав счет 3:0.

Благодаря этой победе каталонцы вернулись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги – они опережают Реал на одно очко.

В следующем туре Барселона сыграет на выезде против Эльче, тогда как Овьедо дома будет принимать Жирону.

Ла Лига, 21-й тур

Барселона – Овьедо – 3:0

Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73.