Полузащитник Барселоны Гави находится в шаге от возвращения к полноценным выступлениям. 21-летний футболист выбыл в начале текущего сезона из-за серьезных проблем с коленом, которые заставили его лечь на операционный стол.

По информации журналиста Луиса Рохо, процесс восстановления испанца практически завершен, а его появление на поле уже не за горами. Тренерский штаб каталонского клуба не планирует форсировать события и намерен постепенно привлекать игрока к тренировкам в общей группе.

До получения травмы Гави успел поучаствовать в двух матчах нынешнего сезона, после чего надолго оказался в лазарете. Ожидается, что его возвращение к официальным поединкам состоится в феврале.

Ближайший матч Барселона проведет в воскресенье, 25 января: команда Ханса-Дитера Флика на своем поле примет Реал Овьедо в рамках 21-го тура Ла Лиги.