Барселона начала заключительный этап подготовки реконструированного Камп Ноу – на арене идет укладка нового газона. Клуб намерен провести первый домашний матч сезона на этом стадионе 14 сентября в рамках 4-го тура Ла Лиги против Валенсии.

Первые три тура нового чемпионата Барселона проведет на выезде, а возвращение на обновленную домашнюю арену станет важным шагом в сезоне для команды.

Каталонский клуб уже получил разрешение на введение Камп Ноу в эксплуатацию согласно строительным нормам. Следующий шаг - получение лицензии на присутствие болельщиков на трибунах.