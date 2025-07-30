Барселона укладывает газон на Камп Ноу, клуб хочет вернуться на стадион уже 14 сентября
Блаугранас планируют сыграть на обновленной арене против Валенсии
около 5 часов назад
фото - Барселона
Барселона начала заключительный этап подготовки реконструированного Камп Ноу – на арене идет укладка нового газона. Клуб намерен провести первый домашний матч сезона на этом стадионе 14 сентября в рамках 4-го тура Ла Лиги против Валенсии.
Первые три тура нового чемпионата Барселона проведет на выезде, а возвращение на обновленную домашнюю арену станет важным шагом в сезоне для команды.
Каталонский клуб уже получил разрешение на введение Камп Ноу в эксплуатацию согласно строительным нормам. Следующий шаг - получение лицензии на присутствие болельщиков на трибунах.
Ранее сообщалось, что стадион находится в далеком от завершения реконструкции состоянии.