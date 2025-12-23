Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился мыслями о коллективе харьковчан. Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Прежде всего хочу поблагодарить ребят за профессионализм и отношение к работе. Они внимательно воспринимают информацию — как от меня, так и от всего тренерского штаба. Они стараются выполнять все, что мы предлагаем. Работать с такими футболистами — большое удовольствие. Убежден, что во втором круге, с таким их отношением к работе, мы станем еще сильнее.

Я считаю, что мы хорошо поработали в направлении формирования коллектива. У нас хороший коллектив, и это видно как на поле, так и вне его. Именно благодаря единству мы можем вытягивать сложные матчи. Построение коллектива было одной из главных задач, когда я пришел в команду.