Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович прокомментировал недоигранный из-за вывода из строя энергетического оборудования матч 15-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Нас ждет очень напряженная и интересная борьба, и главное — мы в ней участвуем. Впереди матч с Вересом, который имеет турнирное значение.

Надеюсь, что все решится на футбольном поле, а не в кабинетах. Именно в такой борьбе, которая будет во второй части сезона, команда растет. Соревноваться за высокие позиции — это интересно для меня, как для тренера, так и для футболистов.