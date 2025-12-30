Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поздравил украинцев с Новогодними праздниками. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Хочу пожелать всем счастливого Нового года, здоровья и, самое главное, мира нашей стране. Чтобы мы наконец жили той жизнью, которую заслуживаем — в свободе и покое.

А болельщикам Металлиста 1925 желаю как можно больше побед, высоких мест и радости от нашей игры, если все наши желания сбудутся, то это уже будет происходить на стадионе в Харькове. Это наша мечта.