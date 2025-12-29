Сергей Разумовский

Вингер Металлиста 1925 Рамик Гаджиев провел в Харькове встречу с болельщиками команды. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Мероприятие состоялось в одном из местных торгово-развлекательных центров и собрало значительное количество фанатов. Более 300 поклонников Металлиста 1925 смогли пообщаться с футболистом, получить автографы и сделать совместные фото. Кроме того, для посетителей организовали небольшой розыгрыш клубной атрибутики: среди присутствующих разыграли три шарфа Металлиста 1925, а также игровую футболку Гаджиева.

Напомним, 15 сентября у Гаджиева диагностировали травму связок колена. По предварительным прогнозам, восстановление должно занять около четырех месяцев. В текущем сезоне хавбек успел провести лишь пять матчей, а его самым заметным результативным выступлением стал дубль в игре против Александрии.

Напомним, Металлист 1925 завершает подписание первого зимнего новичка.