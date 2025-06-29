Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в интервью сайту «Украинский футбол» поделился некоторыми деталями своего перехода в харьковский клуб из луганской Зари.

«Предварительно дал согласие возглавить Александрию? Все было наоборот. Металлист 1925 был первым клубом, который со мной связался.

Кроме Металлиста 1925 и Александрии, мне не звонили».