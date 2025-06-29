Бартулович назвал клубы, которые им интересовались
Специалист этим летом возглавил новую команду
около 1 часа назад
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в интервью сайту «Украинский футбол» поделился некоторыми деталями своего перехода в харьковский клуб из луганской Зари.
«Предварительно дал согласие возглавить Александрию? Все было наоборот. Металлист 1925 был первым клубом, который со мной связался.
Кроме Металлиста 1925 и Александрии, мне не звонили».
В прошлом сезоне Бартулович занял с Зарей седьмое место в УПЛ.
Металлист 1925 в кампании 2024/25 занял третье место в группе Чемпионская Первой лиги и в плей-офф за право выступать в элите одолел Левый Берег (1:0, 1:0).