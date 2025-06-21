Новый главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович прокомментировал свое назначение.

«Первыми на контакт вышли именно представители Металлиста 1925. Для меня ключевым было общение с руководством. Мы очень быстро поняли, что смотрим в одном направлении, у нас схожие амбиции и стремления. Это и стало определяющим фактором.

Мне важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом – даже против сильных оппонентов. Мы должны навязывать свою игру, контролировать мяч, быть агрессивными в атаке. Хочется сбалансировать позиционную игру и переходные фазы. Для этого нужны соответствующие игроки – и я верю, что мы сможем все связать в единую систему», – цитирует Бартуловича клубная пресс-служба.