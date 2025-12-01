Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился в эфире УПЛ ТВ мыслями после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (0:0).

Да, мы разочарованы таким счётом сегодня. В начале матча у нас была нервозность, было много ненужных ошибок. Первый тайм был неудачным, можно сказать, что не было ярких моментов. Но во втором тайме, я считаю, у нас уже были хорошие моменты, где можно было забивать и выигрывать этот матч. Что касается соперника, я считаю, что они сыграли очень хорошо. Команда хорошо оборонялась, они работали так же, как в последнем матче с Полесьем, потому что я его смотрел. Было сложно раскрывать эту оборону, потому что они действовали агрессивно. Итоговый счёт - 0:0. Есть как есть, надо забивать.

Сейчас конец года и все команды хотят зарабатывать очки. У Эпицентра тоже идёт борьба за выживание, поэтому им тоже сейчас нужны эти очки. Нам тоже зачётные баллы очень нужны, потому что мы хотим подниматься. Надо забивать в таких играх, чтобы зарабатывать три очка.

Я считаю, что у нас были моменты: Когут мог забивать, у Итодо был хороший момент на добивании с двух метров, Крупский тоже попал в штангу. Были моменты, можно было забивать, но сегодня не забили. У нас есть одно очко, которое мы заработали в игре против тяжёлого соперника. Эпицентр уже немного набрал ход в УПЛ.