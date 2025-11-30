Эпицентр и Металлист 1925 завершили 14-й тур УПЛ без забитых голов, сыграв вничью 0:0.

Отметим, что хозяева впервые в сезоне провели домашний матч на стадионе Левый Берег в Киевской области. Ранее шесть игр в роли номинально домашней команды проходили на тернопольском стадионе им. Р. Шухевича, и они закончились поражениями.

Игра прошла с преимуществом гостей из Харькова, однако им не удалось создать много голевых моментов. Наиболее опасный шанс у Металлиста 1925 был на 84-й минуте — Илья Крупский пробил с дальнего расстояния в ближний угол, но Олег Билык успешно парировал удар.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур

Эпицентр - Металлист 1925 - 0:0