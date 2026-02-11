Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился своим видением целей команды на вторую половину сезона.

У меня есть постоянный процесс общения и с Бойко, и с Носовым. Цель одна — завершить чемпионат на как можно более высоком месте в итоговой турнирной таблице УПЛ. Скажу вам так — нас ожидает очень интересная вторая половина чемпионата.

У нас нет такого, что Кубок Украины приоритетная цель, а УПЛ второстепенная, нет. Мы будем в обоих турнирах стараться выжать максимум, – сказал Бартулович в интервью «Украинскому футболу».