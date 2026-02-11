Павел Василенко

32-летний защитник Евгений Пасич, который первую часть сезона провел арендованным в киевской Оболони, фактически оказался вне планов харьковского Металлиста 1925. В настоящее время футболист тренируется не с основной командой, а с юношеским составом U-19.

О кадровой ситуации в клубе рассказал главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в интервью сайту «Украинский футбол». По его словам, серьезных проблем со здоровьем у ключевых игроков в настоящее время нет. Рашица и Шабанов избежали тяжелых травм и уже работают в общей группе. Моура также восстанавливается после сложного повреждения и вернулся к тренировкам. Точных сроков его возвращения на поле тренер не называет, однако ожидает, что бразилец сыграет уже весной, так как он является важным игроком в плане креатива в центре поля.

Отдельно Бартулович остановился на ситуации с Пасичем, который присоединился к клубу летом 2024 года, но за сезон сыграл лишь восемь матчей – и все за Оболонь.

«Рассчитываю ли я на Пасича? Нет. Он тренируется с командой U-19. Контракт с клубом у него действует только до лета», – откровенно заявил наставник.

После первой части чемпионата Украины Металлист 1925 занимает седьмое место, набрав 24 очка.