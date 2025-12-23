Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович подвел итоги первой части сезона для команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Безусловно, мы могли выступить лучше. В первую очередь — набрать больше очков. Были матчи, в которых мы теряли зачётные баллы там, где этого можно было избежать. Частично этому есть объективные причины — серия неожиданных травм. В определённый период мы остались без Ари Моуры, Рамика Гаджиева, затем выбыли Калитвинцев, Мба, Итодо, Мартинюк. Именно в этот отрезок мы потеряли очки в матчах с Кудривкой и Эпицентром.

В то же время, я считаю, что у команды есть большой потенциал, и нам есть куда расти. Мы движемся в правильном направлении. Если говорить о матчах, которые запомнились больше всего, то игра с Шахтёром. Хотя мы и не выиграли, но показали качественный футбол. Также хорошие матчи провели против Динамо и Полесья. Для команды, которая фактически создавалась с нуля в начале сезона, это вполне достойный результат.