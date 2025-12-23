Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович ответил, оправдались ли его ожидания от работы после назначения летом. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Я считаю, что они полностью совпадают. И я, и клуб ставим перед собой максимальные задачи. Возможно, не все удалось сразу, но главное — направление движения. Возможно, не все удается сразу, однако мы движемся в правильном направлении. Амбиции клуба и команды полностью оправданы, и мы все работаем ради общей цели.

Команда изменилась кардинально. Это новый коллектив, летом присоединилось семь-восемь новых футболистов. Мы фактически начинали с нуля. Считаю, что клуб и тренерский штаб выполнили большую работу. Но в то же время у нас еще значительный потенциал для роста, так как можем добиваться еще лучших результатов. Впереди — важная зимняя подготовка, точечное усиление и правильный настрой на вторую часть сезона.

Безусловно, изменился и Бартулович. Команда так же меняет и тренера, это добавляет мне опыта. Я считаю, что я еще молодой наставник, хотя уже имею определенный опыт работы в Зоре. Металлист 1925 — это для меня новый этап и новый вызов. Вместе с командой расту и меняюсь и я. Это сто процентов.