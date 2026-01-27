Сергей Разумовский

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович рассчитывает, что харьковский клуб не ограничится двумя уже оформленными переходами и усилит состав еще несколькими футболистами в рамках зимнего трансферного окна. Наставник в комментарии пресс-службе клуба дал понять, что кадровая работа продолжается, а команда все еще нуждается в точечных решениях, которые должны сделать ее сильнее на вторую часть сезона.

Бартуловича спросили, стоит ли ожидать новых приобретений после того, как к коллективу уже присоединились два новичка. Тренер подтвердил, что оба игрока уже работают вместе с командой на полную, адаптируются к требованиям штаба и проходят подготовку в общей группе. Вместе с тем он отметил, что клуб надеется добавить еще 1-2 исполнителей, однако подробностей относительно позиций, фамилий или стадии переговоров раскрывать не стал.

Напомним, в январе Металлист 1925 оформил аренду левого вингера Себастьяна Кастильо из Депортиво Ла-Гуайра. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа, так что харьковчане смогут сохранить футболиста в составе на постоянной основе по итогам арендного периода.

Кроме того, клуб подписал трехлетний контракт с опорным полузащитником Николасом Аревало, который перешел из Мильонариоса. Таким образом харьковская команда уже усилила фланг атаки и центральную ось в средней линии, а теперь, по словам Бартуловича, рассчитывает закрыть еще несколько важных кадровых вопросов до завершения зимнего окна.